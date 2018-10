Recalcitrante gast schopt stennis op camping Sluis

Een dunne lijn tussen leven en dood is dagelijkse kost in de ambulance

6:59 ACHTER DE SCHERMEN De ambulance staat te blinken in het zonnetje aan de Koegorsstraat in Terneuzen. Hij is net gepoetst en weer klaar voor vertrek. Judith d’Haens (45) staat relaxt met haar collega’s te kletsen onder het genot van een koffietje. Die relaxte sfeer kan in één seconde omslaan in totale focus. Mocht de pieper van Judith afgaan, moet ze samen met de ambulancechauffeur binnen één minuut in de ambulance zitten en kan er zomaar weer een leven in haar handen liggen.