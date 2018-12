Realisatie van Plan Perkpolder grote stap dichterbij

UpdateHULST - De uitvoering van het veelbesproken Plan Perkpolder is een flinke stap dichterbij. De betrokken partijen hebben vrijdag hun handtekening onder afspraken over verkoop van de gronden gezet. De gemeente Hulst spreekt van een mijlpaal.

Over het project, inclusief de verkoop van de gronden, wordt al jaren gepraat. Aan de boorden van de Westerschelde moeten honderden woningen, een golfbaan, een jachthaven en een hotel komen. Ontwikkelaar Hulst aan Zee en grondeigenaar Perkpolder Beheer – dat in handen is van de gemeente Hulst - hebben nu een zogenoemde ‘koop-ontwikkelovereenkomst’ getekend. Daarin staat dat Perkpolder Beheer de grond verkoopt aan ontwikkelaar Hulst aan Zee, zodat die het project kan uitvoeren.

Hulst aan Zee neemt de gronden in fasen af, zo is afgesproken. Dat gebeurt tussen 2021 en 2028. Tot die tijd werkt Hulst aan Zee aan een masterplan, waarin komt te staan hoe het gebied er precies uit komt te zien. Tot nu toe werd uitgegaan van de realisatie van een jachthaven, een golfbaan, een hotel en 450 woningen, maar dat ligt nog niet officieel vast.

Hulst aan Zee werkt er vanaf januari samen met de gemeente en stedenbouwkundigen aan, zegt Christine Vermeersch, woordvoerder van de ontwikkelaar. Ze verwacht niet dat het plan flink aangepast zal worden. ,,De contouren liggen vast. Het oude plan is al een paar jaar oud, dus het is ook tijd het te actualiseren.” Hulst aan Zee en de gemeente trekken zes maanden uit voor de onderhandelingen. De grootste politieke partij van Hulst, Algemeen Belang Groot Hulst, wil dat Plan Perkpolder vermarkt wordt, als het masterplan niet binnen een half jaar ondertekend is. Vermeersch: ,,We gaan er niet vanuit dat we langer nodig hebben. We gaan er samen de schouders onder zetten.”

Golfbaan

Wat ten opzichte van het oude plan mogelijk wel verandert, is de omvang van de golfbaan. Die zou worden opgehoogd, maar Hulst ziet daar van af. Het zou nu een golfbaan worden met wat lichte glooiingen worden. De opgehoogde baan was altijd de financiële basis voor het gehele project, omdat industriegrond gebruikt zou worden. Dat levert geld op. Hulst aan Zee onderzoekt nu een nieuw financieel fundament, bevestigt Vermeersch. ,,Want het plan moet wel rendabel zijn.”