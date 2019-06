Rapper Reus uit Terneuzen wil de grootste worden: ,,Vroeger haalde ik wel eens wat uit, ja”

De clips zijn gelikt, met flink wat vertrouwde rapscene-ingrediënten: sterke drank, snelle auto’s, opgestoken middelvingers... ,,Maar we vallen best wel mee, hoor”, lacht Reus. ,,Traplife gaat over het leven dat ik vroeger leidde, dat was niet altijd even best. De line ‘sjonge jonge jonge’ komt een paar keer terug... dat is dan wat mijn moeder zei als ik weer eens wat uitgehaald had. Maar tegenwoordig verkondigen we een positieve boodschap. Dat willen we overbrengen op jonge mensen. Ja, mijn moeder heeft het gezien, ja.” Hij glundert: ,,Ze is heel trots.”