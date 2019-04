Rapper Lo-Bo ontloopt ‘plukken’ door betalen forse schadevergoeding

I. leerde haar kennen na een van zijn optredens. Vanwege problemen thuis zocht de jonge vrouw onderdak en I. bood haar die. Ze was verliefd op hem en deed alles om hem maar niet te verliezen. En zo belandde zij in het Belgische Gent in het ‘Glazen straatje’ en in diverse clubs. Toen ze negen maanden later met een soa niet meer in de clubs kon werken, deed ze een tijdje webcamseks. In juni 2012 deed ze aangifte en kwam de zaak aan het rollen. Lo-Bo kreeg in hoger beroep negen maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, een taakstraf van 240 uur en het betalen van een schadevergoeding van 41.742 schadevergoeding, waarvan 35.112 euro wat ze zou hebben verdiend. Omdat Lo-Bo door de ‘schadevergoedingsmaatregel’ ook gaat betalen, hoeft hij ook niet meer voor dat bedrag te worden geplukt.