Rapper Lil' Kleine keert terug op Vestrock Junior

Verkiezingen Lijst Babijn heeft zorgen over aanleg nieuwe natuur

26 februari SLUIS - Lijst Babijn maakt zich zorgen over de aanleg van nieuwe natuur in de gemeente Sluis en windt daar geen doekjes om: natuur moet toegankelijk zijn voor mensen en natuurbehoud is een goede zaak, maar 'Sluis is deze doelstelling ruimschoots voorbijgeschoten.’ Dat staat in het verkiezingsprogramma.