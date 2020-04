Ranco en Pauline uit Sluis na twee weken weer samen mét pasgeboren dochtertje Iris

Pauline werd opgenomen in het ziekenhuis in Terneuzen, door een vermoedelijke zwangerschapsvergiftiging. Ranco kon haar niet bezoeken tot de bevalling, vanwege de maatregelen die zijn genomen rond het coronavirus. Vanuit het ziekenhuis laat hij weten dat alles goed met hen gaat. ,,Ik was er maandag, voor een geplande keizersnede op dinsdag. Om weer samen te zijn, was heel speciaal.”