Raadsmeerderheid wil toeristische verhuur 120 dagen per jaar toestaan in gemeente Sluis

In West-Zeeuws-Vlaanderen zijn nu geen regels voor toeristische verhuur. In bestemmingsplannen is wel geregeld dat je je huis niet mag verhuren, maar de gemeente kneep altijd een oogje toe. Volgens bewoners is daardoor onder meer parkeer- en geluidsoverlast door toeristen in de dorpskernen ontstaan. Ook worden veel huizen gekocht door beleggers om ze vervolgens te verhuren, waardoor de huizenprijzen omhoog schieten. De gemeente wil toeristische verhuur daarom nog maximaal zestig dagen per jaar toestaan.