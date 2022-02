Raad Hulst wil ontpoldering Hedwige vertragen. ‘We moeten ze in Den Haag wakker schudden’

Burgemees­ter Hulst: ‘Beter géén carnaval dan een béétje carnaval’

HULST - De goegemeente wordt onrustig: over drie weken is het al carnaval en hoe gaan we dat vieren? De Hulster burgemeester Jan Frans Mulder wil duidelijkheid geven, maar kan dat niet. Daar baalt hij stevig van.

8 februari