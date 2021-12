Raad Hulst: ‘GGD moet grootschalig maar vrijwillig bevolkingsonderzoek naar PFAS doen’

Update Regeerak­koord: Wester­schel­de­tun­nel pas in 2030 tolvrij

DEN HAAG - De tol van de Westerscheldetunnel vervalt pas in 2030. Dan wordt voor alle automobilisten Betalen naar Gebruik ingevoerd. Dat is een stuk later dan eerder werd gemeld. Toen was er nog sprake van dat de tunnel op 1 juli 2025 tolvrij kon worden. De kilometerheffing vervangt de tol in zowel de Westerscheldetunnel als de Kiltunnel bij Dordrecht.

15 december