Quad gestolen uit garagebox in Terneuzen

Brand in af­zui­gin­stal­la­tie bij Palletcentrale in Sas van Gent geblust

13:19 SAS VAN GENT - Bij de Palletcentrale aan de Suikerdijk in Sas van Gent is rond 11.30 uur brand uitgebroken. Het vuur bevond zich in de leidingen en opvang van de afzuiginstallatie. Om 13.05 uur is het sein brand meester gegeven.