PZC-lezers helpen Ko zijn oude veewagen opknappen

Zijn vader, Bart van den Bosse, was Veehandelaar in Gapinge en reed met een International Harvester uit 1947. International was bekend om zijn landbouwmachines en vrachtwagens. ,,Vader had er een veebak achterop laten zetten, het nummer was K-1182”, weet Ko nog. ,,De auto hoorde min of meer bij de

familie. Vroeg iemand ‘waar is Pa?’, was het antwoord meestal: ‘Die is nog met de Inter onderweg’.”