Pyromaan Gary R. draait toch 5 jaar de cel in voor branden in Terneuzen

Gary R. raakte in Zeeland bekend toen hij in 2013 een reeks van branden stichtte in Oosterland en een jaar later in Vlissingen. Hij kreeg daar later bijna vier jaar cel voor. Daarna verhuisde hij van Vlissingen naar Terneuzen. Daar ging hij op de oude voet verder. Hij werd opgepakt na een serie van vijf brandjes en pogingen tot het aansteken van iets. Bij de rechtbank in Middelburg werd hij veroordeeld voor alleen het in brand steken van een parasol.