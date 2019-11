PVV Terneuzen wil spoeddebat over inzet roetveegpieten

TERNEUZEN - Patrick van der Hoeff, fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid (PVV) in Terneuzen, wil deze week een spoeddebat in de Terneuzense gemeenteraad over de inzet van roetveegpieten bij de intocht van Sinterklaas zaterdag in Terneuzen.

Alle andere partijen in de Terneuzense raad heeft hij in een brief gevraagd zijn oproep te steunen. Ondernemersvereniging Bizzy is verantwoordelijk voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas in de stad Terneuzen en die heeft ervoor gekozen voor het eerst dit jaar een aantal roetveegpieten in te zetten, naast voornamelijk zwarte pieten.

Het is volgens PVV-fractievoorzitter Van der Hoeff niet aan een particuliere organisatie als Bizzy om zoiets te beslissen, maar aan ‘ons als gemeenteraad van Terneuzen, als hoogste orgaan van de gemeente’. Hij wil dat de gemeenteraad in spoedzitting bijeenkomt, omdat het tot de intocht aanstaande zaterdag nog maar kort dag is. Van der Hoeff wijst ook de stemming op de website van de PZC die afgelopen weekend is opgezet, waaruit blijkt dat 84 procent van de 1363 deelnemers het niet eens is met de stelling ‘Terneuzen en Middelburg geven het goede voorbeeld met roetveegpieten’. Ook in Middelburg doen voor het eerst dit jaar roetveegpieten mee aan de intocht.

Expats

,,Het kinderfeestje is aan veranderingen onderhevig”, lichtte Bizzy-voorzitter Martijn van Battum toe. ,,Daarbij komt de roep ook vanuit een aantal scholen in Terneuzen. En zij kregen weer vragen van ouders. We kunnen er niet meer omheen. Zeker niet in een stad als Terneuzen, waar veel expats wonen.” Er is overleg over geweest met burgemeester Jan Lonink. Hij benadrukte dat de beslissing door Bizzy is genomen. ,,Maar ik heb wel meegegeven dat het misschien verstandig is om met een aantal roetveegpieten een voorzetje op de toekomst te nemen en zo rekening te houden met gevoelens in de samenleving.’’