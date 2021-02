PVV en PvdA Terneuzen: wat hebben we nou aan die Belgen die hier komen wonen?

De gevreesde krimp lijkt in ieder geval voor de gemeente Terneuzen een doemscenario uit het verleden. De grensstreek is al jaren in trek bij de Vlamingen die in vlot tempo huizen kopen. In vragen aan het college van burgemeester en wethouders willen PVV en PvdA nu horen of het zich ook bewust is van de nadelen die de stroom Belgen met zich meebrengt.



Patrick van der Hoeff, fractievoorzitter PVV maakt zich al langer zorgen over de prijsopdrijvende werking die de Belgen hebben op de woningmarkt. ,,In oktober vorig jaar stelden we hier het college ook al vragen over. Toen in het kader van het woningbeleid. We werpen het nu opnieuw op. Het is voor onze starters en ouderen steeds moeilijker om een huis te kopen. Alles onder de twee ton is vaak binnen een week al weg. Je moet gewoon overbieden of flink wat spaargeld hebben om een kans te hebben.”