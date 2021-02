PvdA: Waarom is Bressiaanse visser niks gevraagd over sluiting van vismijn?

De communicatie is tot nu toe gebrekkig, volgens Elfrink. Als voorbeeld noemt hij dat eind vorig jaar de Holding Zeeuwse Visveilingen - met filialen in Breskens en Vlissingen - de samenwerking met de Stichting Vislossers Breskens ‘opeens’ opzegde. Medewerkers waren verrast, aldus Elfrink.

Bressiaanse visser is niets gevraagd

In zijn vragen verwijst Elfrink naar een onderzoek van bureau Significant, in opdracht van de gemeenten Vlissingen en Sluis, naar de toekomst van de vismijnen in Breskens en Vlissingen. Dé conclusie luidt dat Breskens om bedrijfseconomische redenen het beste kan sluiten en de garnalenactiviteiten naar Vlissingen gaan. De meeste garnalenvissers die in Breskens leveren, zouden dat ook willen. ,,Maar", verwijst Elfrink naar een eerdere publicatie in deze krant, ,,waarom zijn de enige Bressiaanse visser en zijn naaste collega's dan niet geraadpleegd?”