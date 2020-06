PvdA Terneuzen heeft het gehad met Rijk en provincie: ‘Doop gemeente maar om tot Hollands wingewest’

De PvdA dient volgende week dinsdag tijdens de raadsvergadering twee moties in om dat te bewerkstelligen. ‘Niet gehoord door provincie en Rijk zijn wij genoodzaakt op onorthodoxe wijze het Rijk te wijzen op de onbedoelde effecten van haar beleid', schrijft raadslid Lazlo van de Voorde. ‘Zeeuws-Vlaanderen en daarmee onze gemeente is verworden tot een Wingewest van het Rijk en voor onze inwoners ontbreekt elk perspectief’, refereert hij onder meer aan de tolheffing voor de Westerscheldetunnel. Ook wijst hij onder meer op het ontbreken van goede ov-verbindingen, het in ‘rap tempo vervlaamsen van de regio’ en het feit dat 1800 leerlingen in België onderwijs volgen, waardoor per jaar structureel miljoenen euro's worden misgelopen.