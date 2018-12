PvdA, SP en D&T Sluis willen dat François Babijn kiest: wethouder óf Statenlid

Terneuzen­se jongeren slapen in kartonnen dozen

15:05 TERNEUZEN - Een nacht doorbrengen in een zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen. Twaalf jongeren en zes volwassenen gaan vrijdagavond vanaf 23.00 uur de uitdaging aan en bouwen hun eigen minifavela op het korfbalterrein van Luctor in Terneuzen. ,,Het is een symbolische manier om aandacht te vragen voor straatkinderen in Bolivia, Kenia en India”, vertelt initiatiefnemer Willem IJmker.