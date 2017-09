Al maanden probeert de gemeente Hulst beleid te formuleren rond zonnepanelen op daken in het centrum van Hulst. Wethouder Jean Paul Hageman presenteerde aan het begin van het jaar nog een voorstel, maar moest dat terug intrekken na kritiek en veel verbetervoorstellen van de fracties. Na maanden is de gemeente er nog steeds niet uit. Mogen ze nu alleen niet op monumentale panden? Wanneer mag het wel? Zijn zonnepanelen niet eigenlijk al achterhaald? Is het niet veel beter een zonnepark buiten de stad aan te leggen?

De PvdA-fractie heeft duurzaamheid hoog in het vaandel, maar wil voorkomen dat de historische binnenstad straks voor jaren wordt ontsierd door zonnepanelen her en der. Ook willen ze moeizame vergunnings- en handhavingstrajecten voorkomen, die het ambtelijk apparaat zullen belasten. Door middel van een initiatiefvoorstel, donderdag in te dienen in de raadsvergadering, hoopt de PvdA een punt te zetten achter de discussie. ,,Met dit voorstel willen we de binnenstad zo authentiek mogelijk houden en oeverloze discussies over wat mooi of niet mooi is, voorkomen."