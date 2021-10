PvdA en GroenLinks Terneuzen: ‘Zet werklozen in als vrijwilliger bij de speeltuinen’

,,Denk maar een beetje aan vroeger tijden, toen de gemeente veel meer van dit soort zaken aanpakte", schetst Ernst Jonker (fractievoorzitter GroenLinks) een beeld. ,,We hebben dat voor een groot deel losgelaten en neergelegd bij vrijwilligers maar we zien nu dat dat echt niet meer houdbaar is. Denk maar eens aan speeltuin De Miertjes in Sluiskil die mogelijk gesloten moet worden omdat er geen vrijwilligers meer zijn. Vroeger had de gemeente meer mensen in dienst voor dit soort zaken, als het onderhoud van een speeltuin. Niet alles van vroeger is slecht.”

De fracties signaleren problemen bij de speeltuinen in de gemeente. De natuurspeeltuin bij de kinderboerderij moest tijdens het voorjaar in 2020 de handdoek in de ring gooien vanwege een tekort aan vrijwilligers. De speeltuin bij Othene, de speeltuin in Sluiskil en Oranjekwartier, ze zijn allemaal afhankelijk van mensen die er hun vrije tijd in willen steken en vissen in dezelfde poel, die alleen maar kleiner wordt. In het geval van Oranjekwartier is er ook nog een conflict met de gemeente over parkeerplaatsen dat de zaak complexer maakt.