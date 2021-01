PureBlue Water stelt verhuizing naar Terneuzen uit, ‘maar we komen wel’

,,Van afstel is geen sprake", maakt De Mul direct duidelijk, ,,maar de tijd was er even niet rijp voor.” De oorzaak: de coronacrisis. PureBlue Water, dat inclusief De Mul zesentwintig medewerkers telt, heeft daar veel last van (gehad). ,,We hebben een groot aantal waterbehandelingssystemen in bedrijf op cruiseschepen en bijna geen sector is zo getroffen door de coronacrisis als de cruisevaart. Alles ligt stil, investeringen worden uitgesteld.”