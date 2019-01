‘Puma’ weer thuis na avontuur in Sluiskiltunnel

PvdA wil ook wel eens snel internet in Hulst

15:32 HULST - Alle aanbiedingen voor snel internet ten spijt, wie in de gemeente Hulst een dergelijk pakket wil afsluiten, komt er al gauw achter dat dit in Hulst niet is te krijgen. PvdA Hulst wil dat burgemeester en wethouders zich inzetten om dat wél voor elkaar te krijgen.