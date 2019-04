Provincie wil eerst cijfers zien van verkeer Terneuzen

MIDDELBURG - Het verkeer in de richting van het Terneuzense Maintenance Valuepark (MVP) wordt de komende tijd nauwgezet gevolgd om te achterhalen wat de beste aanpak is om stremmingen te voorkomen.

Na de grote verkeersproblemen van afgelopen maandagochtend voerden provincie, Dow, Westerscheldetunnel en de gemeente Terneuzen vanmiddag overleg over de ontstane situatie.

Wennen

Gedeputeerde Harry van der Maas zei dat de toegenomen drukte bij MVP voorzien was. ,,Het is ook een goed teken. Veel mensen vinden er werk en dat is een plezierige constatering. Maandag was het erg druk, al wil ik me distantiëren van de term chaos. Dinsdag viel het weer mee. Mensen moeten ook wennen aan de nieuwe situatie en kiezen er voor om op andere tijden te gaan werken.”

Op de korte termijn wil Van der Maas eerst inventariseren hoe de verkeersstromen precies lopen, daarnaast wordt er met een paar maanden een fietstunnel aangelegd, zodat de rotonde voor fietsers veiliger wordt.

Ingewikkeld

,,Het gaat om grote aantallen en het is een ingewikkeld gebied. We moeten kijken of we de wegen niet beter kunnen benutten. Denk aan carpoolen, andere werktijden en het inzetten van bussen.” Dow biedt de werknemers de mogelijkheid om op andere tijden te beginnen. Het nieuwe kantoor is al om vijf uur ’s ochtend open.