Provincie verdeelt 60.000 euro onder Zeeuws-Vlamingen die moesten omrijden door dichte grenzen

België sloot met ingang van 18 maart de grenzen en dat heeft nogal wat impact op Zeeuws-Vlaanderen. Om de ‘rest van Nederland’ te bereiken loopt de kortste route door Vlaanderen, maar alleen mensen met een vitaal beroep hebben toestemming om via België te reizen. Voor veel andere inwoners van met name de gemeente Hulst, zorgt dit dagelijks voor extra kosten. Zij moeten omrijden via de Westerscheldetunnel en maken extra kilometers. De provincie Zeeland heeft daarom samen met de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis afgesproken om de mensen zonder vrijstelling, die noodgedwongen moeten omrijden, financieel tegemoet te komen.

Het gaat daarbij om woon-werkverkeer, bedrijven en mantelzorgers. Er wordt vooral gekeken naar de groep die voor een van die zaken normaliter reist via de Liefkenshoektunnel, ten noorden van Antwerpen. Mensen die in de auto zijn gestapt voor een ‘gewoon’ familiebezoek of bezoek aan een geliefde, kunnen geen aanspraak maken op de subsidie.

Aanvraag subsidie

Inwoners en bedrijven/ondernemers uit de drie gemeenten kunnen een aanvraag doen door te mailen naar info@gemeentehulst.nl, onder vermelding van ‘tegemoetkomen kosten omrijden gesloten grens.’ Het gaat daarbij om de periode van 18 maart tot en met 8 juni. Vanaf die datum worden de grenscontroles waarschijnlijk weer opgeheven. Bij de aanvraag moet worden aangegeven wat de naam, adres en woonplaats zijn, wat het vertrekpunt en de bestemming was, wat de reden van de reis was en hoe vaak er de afgelopen periode werd gereisd. De gemeente Hulst brengt vervolgens alle meldingen in kaart. Hoeveel er per persoon wordt vergoed, is nog niet bekend, laat een woordvoerster van de gemeente Hulst weten. ,,Dat is nog niet besloten. We gaan eerst inventariseren hoeveel aanvragen er binnenkomen en daarna gaan we kijken wat er mogelijk is.”