Provincie schiet uitbreiding vakantiepark Marina Beach niet bij voorbaat af, maar plan tast natuurgebied wel aan

GS antwoorden dit op schriftelijke vragen van de Statenfracties van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. Zij maken zich zorgen over een uitbreidingsplan van Marina Beach dat de beoogde overnamekandidaat Braakmaneiland Projectontwikkeling eerder bekend maakte. Braakmaneiland Projectontwikkeling wil een groot aantal recreatiewoningen bijbouwen en het aantal voorzieningen uitbreiden. GS melden dat de provincie hiervan ‘op hoofdlijnen en vrijblijvend op de hoogte is gebracht door adviseurs van de initiatiefnemers’.

Negatieve invloed

De uitbreiding is gepland in ‘bestaande natuur van het Natuur Netwerk Zeeland’, onderkennen GS in reactie op de vragen van GL, PvdA en CU, waarvan ‘de uitvoering een negatieve invloed zou hebben op het oppervlak en de kwaliteit van dat netwerk, op de voorziene locatie en waarschijnlijk ook daarbuiten’. De natuur in Zeeland is beschermd, vervolgen GS, en het uitbreidingsplan moet daarom eerst worden getoetst aan de provinciale omgevingsverordening. Waarmee het plan dus niet bij voorbaat is afgeschoten.