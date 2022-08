Provincie pikt uitspraak rechter niet: hoger beroep tegen vernietiging vergunning Yara

MIDDELBURG - Het provinciebestuur legt zich niet neer bij de vernietiging van de natuurvergunning van kunstmestproducent Yara in Sluiskil. Er is hoger beroep ingesteld bij de rechtbank.

Die zette eind vorige maand een streep door de natuurvergunning die Yara kreeg voor de in 2018 geopende Ureum 8-fabriek. Die draait nu in feite illegaal. Bij het verlenen van de vergunning baseerde de provincie zich op de landelijke regeling Programma Aanpak Stikstof (PAS). Die maakte nieuwe ontwikkelingen die voor extra stikstofuitstoot zorgen toch mogelijk, door vooruit te lopen op toekomstige maatregelen om de natuur te verbeteren. Voor die werkwijze stak de Raad van State in mei 2019 een stokje, de PAS ging de prullenbak in.

Dertien maanden te laat

Niks aan de hand, zo leek het, omdat de uitspraak van de Raad van State niet gold voor vergunningen die niet meer konden worden aangevochten. In maart 2020 deden de milieuorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu dat alsnog. Je kunt niet dertien maanden nadat de beroepstermijn is verstreken protest aantekenen, aldus de provincie, die het bezwaar daarom verwierp.

Daar dacht de rechtbank vorige maand anders over. Beide milieuorganisatie redeneerden dat ze niet eerder in beroep kónden gaan, omdat zij niet rechtstreeks waren geïnformeerd over het besluit de vergunning te verlenen, terwijl ze in een eerder stadium wel een zienswijze hadden ingediend. Met die zienswijze is rekening gehouden bij het definitieve besluit, betoogt het provinciebestuur. Dat gaat nu in hoger beroep, omdat de rechter onvoldoende zou hebben geluisterd naar de argumenten vanuit de Middelburgse Abdij.