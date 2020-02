Provincie kan niet anders dan ingrijpen in gevaarlijk Boerenhol

Vorige week was het weer raak in de buurtschap. Drie geparkeerde auto's werden geramd door een busje. De wagen van Johan en Lenie Huigh raakte voor de tweede keer binnen zestien maanden total loss. Het ongeluk staat niet op zich, de laatste jaren is materiële schade er schering en inslag.

In Boerenhol was het altijd al druk met toerismeverkeer, dat vanuit de richting van Breskens door de buurtschap richting de kust rijdt. Sinds ruim twee jaar is het aantal auto's echter geëxplodeerd. November 2017 ging de Langeweg dicht vanwege de aanleg van natuur- en recreatiepark Waterdunen. Dat was de route van Breskens naar Groede. Toeristen kunnen nu bijna niet anders dan door de buurtschap rijden. Volgens de dorpsraad Groede/Boerenhol is het aantal automobilisten verdubbeld tot negenduizend.

Niet bestand

Boerenhol is daar totaal niet tegen bestand. De weg door de buurtschap, de N675, ligt zowat tegen de huizen aangeplakt. Automobilisten rijden vaak te hard en een bocht halverwege de weg zorgt voor bizarre situaties. Het doel is dat verkeer afremt, maar de bocht lijkt ervoor te zorgen dat automobilisten verkeersregels compleet vergeten. Ze nemen niet de bocht, maar rijden rechtdoor over de andere weghelft. Bewoners vragen zich inmiddels af of er eerst een dode moet vallen voordat de provincie ingrijpt.

Alleen maar drukker

En de komende jaren wordt het alleen maar drukker. Als het park van Molecaten in Waterdunen klaar is, zijn er driehonderd vakantiewoningen en tweehonderd campingplaatsen extra aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust. Bewoners hebben in september hun zorgen geuit aan provinciebestuurder Harry van der Maas. Die reageerde: ,,Er is een positieve reden dat het druk is, maar het is nadelig als de veiligheid en de leefbaarheid daardoor onder druk staan.” Een boodschap waar bewoners weinig aan hebben.

Wellicht worden ze wijzer van de verkeersstudie die de provincie in Boerenhol heeft gedaan. De resultaten komen dit voorjaar. Dat bevestigt een woordvoerder, die er aan toevoegt dat ingrijpen ‘niet makkelijk is, vanwege de krappe weg'. Daarom lijkt er maar één maatregel mogelijk die structureel veel oplost: een rondweg om het gehucht heen. Van der Maas verklaarde echter dat dat lastig is. Het zal bovendien de duurste uitkomst zijn. Maar Middelburg moet iéts ondernemen. De provincie kan Boerenhol niet aan zijn lot overlaten.