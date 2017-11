Provincie garandeert openbaar voortgezet onderwijs in Terneuzen

Drugsdealer van straat geplukt

9:46 TERNEUZEN - Een 37-jarige man uit Terneuzen is donderdag opgepakt op verdenking van handel in drugs. Hij had heroïne, cocaïne en amfetamine op zak toen agenten hem om 20.20 uur in de kraag vatten op de Donze Visserstraat in Terneuzen.