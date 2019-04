Protest omwonenden succesvol: geen draagvlak voor hogere windmolens bij Hoofdplaat

Totaal geen draagvlak

Een volle publieke tribune in de raadzaal van het Sluise belfort sprak dinsdagavond boekdelen. De emotie was duidelijk voelbaar en maar liefst twaalf insprekers uit onder meer de Hoofdplaatpolder, Sasput en Slijkplaat hadden een sterke boodschap. En of die nu bezorgd, strijdbaar, boos, in dichtvorm of emotioneel was, de strekking was hetzelfde: er is totaal geen draagvlak of behoefte aan een verkennend gesprek met Nuon. Ook de actiegroep Tegenwind, die jarenlang ageerde tegen geluidsoverlast van de huidige windmolens bij Hoofdplaat, is nieuw leven ingeblazen en liet van zich horen. Zoek samen met bewoners naar alternatieven voor duurzame energie, was de boodschap. ,,De actiegroep is bereid haar denkkracht in te zetten”, zei woordvoerster Margot Tempelman. Zo sprak niemand zich negatief uit tegen windmolens op zee. Er werd ook meermaals gewezen op een tegenstrijdigheid: Sluis dient zelf bezwaar in tegen de komst van windmolens vlak over de grens bij Lapscheure.