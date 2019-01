Pronkstuk nu echt in Sasse handen

De prachtige stoommachine, die al enkele jaren in het museum staat te pronken, is eindelijk echt in Sasse handen gekomen. De Vrienden van het Industriemuseum Gent droegen het erfstuk, in 1911 in Gent gemaakt voor de Cokesfabriek in Sluiskil, over. Vrijwilligers Jan de Feijter (links op de foto) en Johnny Beterams zetten daarna het pronkstuk in werking. Uren en uren hebben ze eraan gepoetst en gesleuteld. Hoeveel uren precies, dat hebben ze nooit bijgehouden. ,,Anders waren we aan onszelf gaan twijfelen.”