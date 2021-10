Project Verdwenen Zwinhavens schot in de roos: Oog in oog met het middeleeuwse kasteel van Sluis

Je kunt het je haast niet voorstellen als je uitkijkt over het landschap. Waar nu een groepje koeien loopt te grazen, hier op het Maenhoutsdijkje net buiten Sluis, voer ooit het ene na het andere machtige galjoen voorbij. Op weg naar de middeleeuwse handelsmetropool Brugge. Schepen? Water? Hier? Jazeker, voordat de vaargeul verzandde, reikte het Zwin tot Sluis. In die tijd had de stad zelfs een haven, die pas in 1861 zijn functie verloor door inpoldering. Die haven is door het project Verdwenen Zwinhavens weer in volle glorie te bewonderen. Via de VR-zuil op het Maenhoutsdijkje varen de schepen uit de 14de en 15de eeuw opnieuw voorbij.