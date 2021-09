Proef met gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen

Goed nieuws voor carnavals­ver­e­ni­gin­gen: in Walsoorden komt een bouwloods

10 september WALSOORDEN - Carnavalsclubs in Kloosterzande kunnen opgelucht ademhalen. De gemeente Hulst trekt bijna acht ton uit voor de bouw van een carnavalsloods in het havengebied van Walsoorden. Over een jaar moet die er staan. ,,Dit is fantastisch nieuws.”