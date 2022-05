Proces rond mfc Aardenburg ‘verdient geen schoonheidsprijs’, toch lapt Sluis half miljoen extra

met video Wilbertga­mes moeten Wilbert aan een duofiets helpen

HULST - Hij was een beer van een bodybuilder, tot hij twee jaar geleden in Hulst werd geschept door een auto, hersenletsel opliep en sindsdien in een rolstoel zit. Met een duofiets zou de wereld van Wilbert de Goffau (27) een stuk groter worden.

14 mei