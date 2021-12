Problemen met regenwater bij Sportuus in Axel binnenkort verholpen

Tandarts­prak­tijk Land van Axel Mondzorg verlaat gezond­heids­cen­trum en verhuist naar Het Trefpunt

AXEL - Ze zitten nog geen jaar in het gezondheidscentrum aan de De Ruyterstraat in Axel, maar tandartspraktijk Land van Axel Mondzorg pakt over een paar maanden zijn spullen alweer in. De reden is simpel: de zaken gaan zó goed dat de huidige plek nu al te klein is geworden.

21 december