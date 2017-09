Proberen scoren tegen tikkie takkie Touzani

Soufiane Touzani (30) is straatvoetballer én rapper uit Rotterdam. Hij brak in 2005 door toen hij voor het populaire computerspel FIFA Street trucs deed en zelf ook een personage had in de game. Touzani was een goede voetballer en had veel in zijn mars, maar door een rugblessure moest hij opgeven. ,,Mijn rug staat scheef en er kwam een pin in. De dokter zei dat ik niet meer competitief mocht voetballen, een balletje proberen hoog houden, mocht wél. En dat ben ik dan maar gaan doen. En na een jaar kwam ik erachter dat ik er best goed in was."