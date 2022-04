Prestigieuze World Press Photo-tentoonstelling keert terug in Hulst

In 2018 was Hulst al eens gastheer van de World Press Photo, toen de tentoonstelling in de basiliek te zien was. Dat bleek een groot succes, met ruim 7.500 bezoekers. Het was toen tien jaar geleden dat de expositie Zeeland aandeed. In 2021 ontving de Nieuwe Kerk in Zierikzee de World Press Photo. Het was de bedoeling de rondreizende expositie, die in 45 landen verspreid over de wereld te zien is, in 2020 opnieuw in Hulst te verwelkomen. Dat ging niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.