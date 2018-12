Porgy, Luwak en Level One houden eer Terneuzen hoog in nieuwjaarsnacht

Level One aan de Smidswal 8 in de binnenstad houdt de eer van Terneuzen met nieuwjaarsnacht ook hoog. Om 1.15 uur start daar de party Boomin-New Years Fissa. Vijfhonderd gasten kunnen binnen. Toegang: 16+, ID is verplicht.

Van oud op nieuw is het wel drukker geweest in Terneuzen. Aan de oude Veerhaven was drie jaar achter elkaar een grote party, de New Years Xperience. De laatste editie was alweer 1 januari 2016. Poppodium De PIT hield jaren een alternatief feest, maar moet deze keer ‘helaas’ verstek laten gaan, zegt voorzitter Michel Cornet. Door gebrek aan vrijwilligers en in oktober was al geen beveiliging meer te krijgen. Cornet: ,,Volgend jaar gaan we in augustus al achter beveiligers aan, dan moet het lukken.”