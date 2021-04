Pootgoedfraudeur ontloopt schorsing

Wethouder De Jonge: ‘Concentra­tie visveiling in Vlissingen is een Zeeuws belang’

23 april VLISSINGEN - Laten we er geen wedstrijdje Sluis-Vlissingen van maken, het overbrengen van de garnalenveiling uit Breskens naar Vlissingen is een Zeeuws belang. Die reactie geeft de Vlissingse wethouder John de Jonge op de juridische stappen die de gemeente Sluis heeft genomen om de vismijn in Breskens te kunnen behouden.