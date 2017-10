Poolse supermarkt in vroegere Blokker Terneuzen

Momenteel is een verbouwing in volle gang om de winkelruimte geschikt te maken voor de Poolse supermarkt die een vloeroppervlak krijgt van zo'n 500 vierkante meter. Initiatiefnemers zijn drie Iraakse Koerden die samen al meerdere Poolse winkels in Nederland hebben opgezet. Ze hebben er momenteel nog één, in het Brabantse Steenbergen.



De bedoeling is, vertelt Gare Taher, één van de compagnons, de winkel zo snel mogelijk te openen. Hij verwacht nog anderhalve maand nodig te hebben. ,,We hopen in elk geval eind dit jaar, voor de feestdagen, open te zijn.''



Voor Terneuzen is als vestigingsplaats gekozen, omdat er vrij veel Polen wonen. Ze werken onder meer in de kassen bij Westdorpe en ook in de industrie in de Kanaalzone.