Politiek Sluis nog in overleg na vertrek Babijn, portefeuilles worden waargenomen

Dat gaat in goede harmonie, zegt fractievoorzitter Lia Flikweert van Lijst Babijn. ,,We willen graag verder en er wordt nu zorgvuldig gekeken. We willen een goede bestuurder.” In de tussentijd zijn de portefeuilles die Babijn onder zijn hoede had, tijdelijk herverdeeld. Zo krijgt wethouder Peter Ploegaert er kust- en waterbeheer, mobiliteit en duurzaamheid bij, Chris van de Vijver krijgt verkeer en vervoer en Jack Werkman sociaal domein en sport.