Politiek in Terneuzen wikt en weegt: is het sportpark wel de juiste plek voor het Lodewijk College?

Daardoor belooft het donderdag 15 december een spannende avond te worden. Dan besluit de gemeenteraad over de bouw van de nieuwe school voor voortgezet onderwijs. In de vergadering van de commissie Omgeving waren woensdagavond de politieke gevoelens over het plan wel al aardig te peilen. Coalitiepartners VVD, TOP/Gemeentebelangen en PvdA/GroenLinks zijn voor bouw op het sportpark, maar het CDA heeft ernstige twijfels.

Eerst nog even waar het over gaat: het Lodewijk College huist nu op twee locaties, aan de Zeldenrustlaan (het vroegere Zeldenrust-Steelantcollege) en Oude Vaart (het voormalige De Rede). Al lang leeft de wens om de scholieren samen te huisvesten. Een groot onderzoek en een maar nét bezworen politieke crisis later besloot het nieuwe college van burgemeester en wethouders begin dit jaar twee plekken opnieuw te onderzoeken: de Zeldenrustlaan én de Vliegende Vaart, oftewel sportpark Oude Vaart. In het eerdere onderzoek viel het sportpark nog af. ,,Maar dat had te maken met de gestelde termijn: toen moest de school in 2022 er staan. Dat was toen op het sportpark niet mogelijk. Nu wel’’, lichtte wethouder Sonja Suij in de commissievergadering toe. Nu moet de nieuwe school in 2028 zijn deuren openen.