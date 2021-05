Politiehond vindt gevluchte verdachte tussen de tulpen

De 31-jarige bestuurder uit Vogelwaarde vluchtte via een sloot weg. De 32-jarige bijrijder uit Vogelwaarde werd direct aangehouden. Politiehond Luuk kwam ter plaatse en wist in een bollenveld het spoor naar de op de vlucht zijnde verdachte te vinden. De man is aangehouden. Tijdens zijn vluchtpoging heeft hij plastic tassen met vermoedelijk harddrugs achtergelaten. Deze zijn in beslag genomen. Twee mannen zijn afgelopen nacht aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet. In de auto waarin het duo reed lagen inbrekerswerktuigen. De politie doet verder onderzoek.