Politie zoekt verder naar delen van lichaam Ichelle

Oefenen met zelfstan­dig wonen in tiny houses bij Hoeve la Salette

17 februari VOGELWAARDE - Nog dit jaar moeten er vijf tiny houses op het terrein van Hoeve la Salette in Vogelwaarde komen. Het is de eerste keer in Zeeland dat tiny houses als tussenstap worden gebruikt tussen beschermd wonen in een instelling en zelfstandig wonen.