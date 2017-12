Politie zoekt naar illegaal vuurwerk aan de grens

Video Schaatsbaan in Sluis kwam er tóch: 'gelukkig maar voor die kinderen'

16:55 SLUIS - Tieners en papa's en mama's met kinderen zijn zaterdagmiddag de grootste gebruikers van de schaatsbaan in Sluis. Tussen hen in valt Ruben op. Door z'n felrode jas, maar vooral doordat hij weet wat schaatsen is. In volle vaart raast hij over de baan, in de korte bochtjes gaat zelfs pootje-over. De vaardigheden van de jonge Sluisenaar vormen nogal een contrast met het gekrabbel van veel andere bezoekers. Al is Ruben behendig genoeg om die 'beginners' probleemloos te omzeilen.