Politie zoekt getuigen van roofmoord op winkelier in Zelzate

Ongehinderd app voor een toegankelijk Terneuzen

8:03 TERNEUZEN - Kijken of dat ene restaurant rolstoeltoegankelijk is, of dat er een ringleiding voor slechthorenden aanwezig is in het museum. Lichamelijk gehandicapten kunnen voortaan via een handige app zien welke (openbare) gebouwen, horecagelegenheden, attracties en winkels in Terneuzen voor hen toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn.