Politie zoekt getuigen inbraak Terneuzen

update Megatrans­port­schip met bruggen en sluisdeu­ren voor Nieuwe Sluis komt zondag wat later aan

VLISSINGEN - Het enorme transportschip Zhen Hua 34 uit Penglai in China komt zondag aan in de haven van Vlissingen. Aan boord van het schip bevinden zich allerlei grote onderdelen voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen, zoals twee basculebruggen, vier sluisdeuren en acht rioolschuiven.

25 mei