Politie zoekt eigenaar van gestolen goederen

Rechtbank oordeelt hard over Doens in IJzendijke, maar het bedrijf hoeft niet dicht

12 januari IJZENDIJKE - Doens Food Ingredients in IJzendijke en Sas van Gent hoeft niet dicht. Dat heeft de economische raadkamer van de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de voedselveiligheid in gevaar is als het bedrijf openblijft.