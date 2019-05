Politie waarschuwt Zeeuws-Vlaamse winkeliers voor retourtruc

Jaap Keijmel overleefde het bombarde­ment op Breskens: ‘wat blijft is het gemis’

10:00 BRESKENS - Exact dertig seconden heeft Bressiaander Jaap Keijmel op 4 mei. Om tijdens de Nationale Herdenking in Amsterdam zijn getuigenis af te leggen over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zeeuws-Vlaanderen en met name Breskens.