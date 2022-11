Politie vindt voortvluchtige bestuurder in boom bij Hoek

De 25-jarige man uit Groede werd rond 22.40 uur bij Biervliet door agenten aan de kant gezet voor een verkeerscontrole. De man dacht daar echter anders over en ging er te voet vandoor. Nadat de politie had gezocht in de omgeving troffen zij de man aan in een boom in een weiland aan de Wulpenbek bij Hoek. De man is aangehouden omdat hij met een geschorst rijbewijs reed.