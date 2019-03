Politie vindt in Sas van Gent acht vreemdelingen in het laadruim van een vrachtwagen

video Coldcase­team ontzenuwt geruchten in zaak Herman Ploegstra, maar dé vraag blijft onbeant­woord

27 maart IJZENDIJKE - De vermiste IJzendijkenaar Herman Ploegstra liet zich niet in met criminele activiteiten, hij was niet opvallend vaak van huis en met zijn BMW X5 was niets bijzonders aan de hand. Officier van justitie Kim Weijers en rechercheur Ralph Nagelkerke gaven woensdagavond in een vol Jeugdgebouw in IJzendijke op een aantal prangende vragen antwoord.