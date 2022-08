Politie vindt drugs bij drie woninginvallen in Terneuzen

In de woning van een 29-jarige vrouw in de Eikenstraat vond de politie ruim een halve kilo hennep. En in de woning van een 39-jarige man, eveneens in de Eikenstaart, een kleine, lege hennepkwekerij en allerlei spullen bedoeld voor de hennepteelt. De spullen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De bewoner is aangehouden en bleek nog 60 dagen gevangenisstraf open te hebben staan.